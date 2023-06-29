По сведениям СМИ, в услугах 23-летнего защитника из Казахстана Нуралы Алипа заинтересован "Трабзонспор", представляющий турецкий чемпионат. Но турков отпугивает цена, которую "Зенит" хочет получить за своего футболиста. Руководство чемпиона России готово расстаться с Алипом за 5 млн евро.
Нуралы Алип носит цвета "Зенита" с 2022 года. В майке невского коллектива футболист сыграл 25 поединков, не сумев отметиться какими-либо голевыми действиями. В завершившемся сезоне Нуралы поучаствовал в 13 играх. Казахстанец стал 2-кратным чемпионом России в составе петербуржцев. Отметим, что в активе Алипа 25 встреч за сборную Казахстана.
Источник: MEG Football
MEG Football: "Зенит" хочет получить за Алипа 5 млн евро
"Зенит" определился с суммой, которую хочет выручить за продажу футболиста из Казахстана Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"