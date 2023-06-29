- Хлусевич в "Лацио" - это какая-то шутка! Может быть, конечно, просто агентский вброс. Если честно, Даниил даже половины от 8 миллионов не стоит. В Италии таких, как Хлусевич, вагон и маленькая тележка. Итальянцы, наверное, перепутали его с Джикией. Тогда логика есть в их действиях. Георгий стоит подобных денег. Хлусевич - неплохой игрок, прогресс наблюдается, но не такой сильный, как все ожидали. Он даже половины матчей в стартовом составе "Спартака" не провел, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио опубликовал информацию об интересе к 22-летнему правому защитнику московского "Спартака" Даниилу Хлусевичу со стороны трех клубов из Италии - римского "Лацио", "Вероны" и "Дженоа". Также сообщалось, что сумма потенциального выкупа футболиста может составить 8 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Хлусевича 35 матчей во всех турнирах за красно-белых, 30 из которых Даниил начал в стартовом составе, и 4 результативных паса.
Червиченко - об интересе "Лацио" к Хлусевичу: таких в Италии вагон и маленькая тележка.
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о возможном трансферном интересе итальянского "Лацио" к защитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу.
Фото: РПЛ