Как сообщает источник, "Рома" не имеет в своем шорт-листе полузащитника "Зенита" Вендела. При этом агенты бразильского игрока предлагали кандидатуру своего клиента римскому клубу. Но "волки" не стали рассматривать данный вариант.
Ранее в прессе появилась информация о том, что хавбек петербургского "Зенита" Вендел находится с сфере интересов итальянской "Ромы". Более того сообщалось о желании римлян подписать бразильца в летнее трансферное окно.
25-летний Вендел выступает за петербургский "Зенит" с осени 2020 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в 24 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Рома" не рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Зенита" Вендела
Римская "Рома" не претендует на футболиста петербургского "Зенита" Вендела и не ведет с ним никаких переговоров.
Фото: ФК "Зенит"