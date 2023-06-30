"Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит", - приводит слова агента Metaratings.ru.
Напомним, сегодня, 30 июня, московский "Локомотив" объявил об уходе из клуба защитника Дмитрия Живоглядова по истечении контракта.
Живоглядов, играющий на позиции правого защитника, защищал цвета "железнодорожников" с лета 2019 года. В минувшем сезоне футболист провел за москвичей 21 матч и отличился пятью результативными передачами. В мае игроку исполнилось 29 лет.
Агент: Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом РПЛ
Агент экс-защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова Валериюс Мижигурскис заявил, что игрок скоро подпишет контракт с командой из РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"