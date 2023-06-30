- Кокорин в ОАЭ? Я это не комментирую. Как только будет ясность, вы всё узнаете, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что в услугах Александра Кокорина заинтересован "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Клуб готов подписать игрока, заплатив требуемую сумму "Фиорентине". Примечательно, что рулевым коллектив из страны Аравийского полуострова является хорошо известный по работе с "Локомотивом" серб Марко Николич. Напомним, что тренер хотел пригласить Кокорина в стан железнодорожников летом 2022 года, но трансфер не состоялся. Игрок перебрался в другой столичный коллектив – "Спартак".
Будущее Кокорина остается неопределенным. "Фиорентина" не скрывает, что хотела бы расстаться с форвардом и готова выслушать предложения. Также в игроке заинтересован "Арис", за который Александр выступал в минувшем сезоне.
Агент Кокорина: интерес из ОАЭ? Как только будет ясность, вы всё узнаете
Агент российского футболиста "Фиорентины" Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался по поводу информации об интересе из ОАЭ.
Фото: ФК "Арис"