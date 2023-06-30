– Дзюба отлично провел концовку прошлого сезона, был одним из лучших в чемпионате. Не вижу никаких причин, по которым он вдруг перестанет забивать. Он в порядке. Нет сомнений, что Артем будет эффективен в новом сезоне, — цитирует Павлюченко "РБ Спорт".
34-летний Артем Дзюба является футболистом московского "Локомотива" с февраля текущего года. Зимой форвард подписал контракт с "железнодорожниками" до 30 июня, а в конце сезона он продлил соглашение со столичными до лета 2024 года. В составе красно-зеленых российский нападающий успел принять участие в 13 поединках (во всех турнирах). Дзюбе удалось записать на свой счет 13 баллов за результативность – 8 забитых мячей и 5 результативных передач.
Павлюченко: Дзюба в порядке. Не сомневаюсь – он будет эффективен в новом сезоне
Экс-форвард московского "Локомотива" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от игры нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"