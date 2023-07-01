"Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем "Оренбурга" — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у "Оренбурга", — заявил Алиханов.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Балтика" заняла в Первой лиге второе место, гарантирующее автоматически место в высшем футбольном дивизионе страны на следующий сезон. Калининградская команда в элитный дивизион страны спустя 25 лет. Отметим, что команда выступает на "Калининград Арене", построенной специально к чемпионату мира 2018 года.
Источник: "Известия".
Губернатор Калининградской области — о задачах "Балтики" в РПЛ: попасть в десятку и попробовать закрепиться
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что перед футбольной "Балтикой" стоит задача закрепиться в десятке лучших команд в первом сезоне в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Правительство Калининградской области