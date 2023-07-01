- А почему у него может не получиться? Он знает футбол, тема для него знакомая. Это не проблема для него. Главное, как он освоит эту профессию. Это будет тяжело с его характером и амбициями. Но у него есть характер, целеустремленность. Все будет зависеть от него, - приводит мнение Гладилина "Газета.ru".
Российскому форварду Артему Дзюбе в августе исполнится 35 лет. С зимы этого года он защищает цвета столичного "Локомотива". В 11 встречах Артем сумел наколотить 8 мячей в 11 играх, при этом оформив еще 5 голевых пасов. Его трудовой договор с железнодорожниками истекал этим летом, но руководство столичного коллектива и россиянин пролонгировали соглашение на более длительный период. До "Локомотива" Дзюба в РПЛ играл в "Зените" из Санкт-Петербурга. Выступая за дружину Сергея Семака, форвард стал 4-кратным чемпионом России. Также Артем может похвастаться индивидуальными достижениями. Дзюба - лучший голеадор в истории российского первенства. Также Артем является вторым бомбардиром и третьим ассистентом в истории петербуржского клуба. Всего за свою карьеру россиянин завоевал 11 трофеев.
Гладилин: сможет ли Дзюба освоить профессию тренера? Это будет тяжело с его характером и амбициями
Ветеран "Спартака" Валерий Гладилин поделился своими соображениями по поводу того, сможет ли Артем Дзюба стать тренером.
Фото: "Чемпионат"