- Артем умеет переключаться. Если он попробует стать тренером, для меня это будет интересно и многим зрителям, да и не только. Но он пока сам не знает. Быть игроком и тренером — разные вещи. Тренеры — уникумы. Но Дзюба сможет! У него широкий кругозор, всегда анализирует. Он серьезный малый. Умеет идти на риск. Дзюба другой. Он не шпана, он хулиганистый в хорошем смысле, - приводит мнение Шуплякова Sport24.
Артем Дзюба, защищая цвета "Локомотива", в весенней части российского первенства сумел наколотить 8 голов и оформить 5 голевых пасов в 11 встречах. Недавно столичный клуб пролонгировал трудовой договор с россиянином. Отметим, что наибольшего успеха Артем добился в "Зените". Именно в невском коллективе воспитанник "Спартака" выиграл практически все свои трофеи. Играя за дружину Сергея Семака, форвард 4 раза становился чемпионом России, поднимал над головой Кубок России.
Также в активе Дзюбы 4 Суперкубка. Всего в сине-бело-голубой майке Артем сыграл 249 поединков, в которых сумел забить 108 голов и оформить 70 ассистентских действий. Примечательно, что на счету футболиста 30 мячей в 55 играх за сборную России. В августе лучший голеадор в истории РПЛ отпразднует свое 35-летие. Недавно он заявил, что хотел бы стать тренером.
Детский тренер Дзюбы: у Артема широкий кругозор, всегда анализирует. Он сможет стать тренером
Детский тренера Артема Дзюбы Александр Шупляков поделился своими мыслями по поводу тренерских способностей своего бывшего подопечного.
Фото: ФК ""Зенит"