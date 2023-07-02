- Габигол — это известный игрок, футболист сборной Бразилии, для "Зенита" это может стать большим усилением. Во-первых, тут есть важный момент: у Габигола будет возможность играть в сборной Бразилии, будучи футболистом "Зенита", тут есть конкуренция. За вашим чемпионатом в Бразилии, безусловно, следят. Если Габигол будет успешно играть в "Зените", то у него большие шансы закрепиться в сборной, - приводит мнение Барбозы Metaratings.ru.
Недавно в СМИ появились сведения о том, что неназванный клуб из России заинтересован в кандидатуре 26-летнего бразильца Габриэла Барбозы (прозвище - Габигол), играющего на позиции центрального нападающего. Сам футболист, как отмечает источник, хотел бы переехать в Россию. Многие эксперты предполагают, что клубом, который интересуется игроком, является "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Напомним, что в составе чемпиона России играют 8 бразильских футболистов. А следующей зимой состав дружины Сергея Семака пополнит еще один южноамериканец Педро. Габриэль Барбоза представляет цвета "Фламенго" с 2019 года. Всего в майке бразильского гранда форвард провел 226 поединков, в которых сумел наколотить 136 голов и оформить 37 голевых пасов. В этом сезоне Габигол отметился 15 мячами в 33 встречах. Также к своим голам игрок приплюсовал 3 ассиста. Отметим, что в активе центрфорварда 5 голов в 18 играх за сборную Бразилии.
Агент Барбоза: Габигол в "Зените"? Бразилец может стать большим усилением для петербуржцев
Агент Паулу Барбоза поделился своими соображениями по поводу возможного перехода бразильского форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы в "Зенит".
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