- Сколько еще Акинфеев сможет играть? С его уровнем - легко четыре-пять лет еще, - передает слова Фоменко Sport24.
37-летний голкипер Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА в течение всей своей карьеры, период его выступлений за взрослую команду красно-синих составляет более 20 лет. В прошедшем сезоне на счету вратаря 35 матчей во всех турнирах с 32 пропущенными мячами и 11 "сухих" игр. 11 июня Акинфеев отразил два пенальти в послематчевой серии с "Краснодаром", что позволило ЦСКА стать обладателем Кубка России.
Тренер ЦСКА Фоменко рассказал, сколько еще сможет играть 37-летний Акинфеев
Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко ответил на вопрос о возможной продолжительности карьеры голкипера красно-синих Игоря Акинфеева.
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