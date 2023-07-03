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Семшов: Кузяеву надо ехать в Турцию и не бояться. Для любого тренера такой игрок — это находка

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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что хавбеку Далеру Кузяеву стоит перейти в "Бешикташ".
Фото: ФК "Чайка"
"Если он отправится в турецкий чемпионат, это будет хороший вариант для Далера. Ему надо ехать в Турцию и не бояться... Для любого тренера такой игрок — это находка", — сказал Семшов.

30-летний Кузяев находится без контракта с 30 июня 2023 года. Ранее он шесть лет выступал в составе "Зенита", воспитанником которого является. Сообщалось, что, если Кузяев не найдёт себе команду вне России, он вернётся в "Зенит". Эту информацию подтвердил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Позже сообщалось, что Кузяев перейдёт в "Бешикташ" лишь в том случае, если не найдёт варианты в топ-5 лигах Европы.

Источник: "РБ Спорт".


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