"Уход Кузяева из "Зенита" меня немного удивляет... Если есть заинтересованность от "Фенербахче" или "Бешикташа", это хорошие турецкие команды, то там для него не будет проблем в плане востребованности", — сказал Бышовец.
30-летний Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года, однако отказался продлевать контракт с командой, который истёк в последний день июня 2023 года. Российский футболист хочет попробовать поиграть в Европе, где к нему есть интерес со стороны турецких команд. Наибольшую заинтересованность в подписании Кузяева свободным агентом выражает "Бешикташ".
Источник: Betonmobile.
Бышовец: уход Кузяева из "Зенита" меня немного удивляет
Советский прославленный тренер Анатолий Бышовец признался, что его удивил уход полузащитника Далера Кузяева из "Зенита".
Фото: "Чемпионат"