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Семин: даже для "Зенита" невозможно пройти весь сезон без единого поражения

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Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о том, сможет ли петербургский "Зенит" не потерпеть ни одного поражения в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для "Зенита". Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок, — цитирует Семина "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" за 30 туров заработал 70 баллов. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице, выиграв пятый подряд чемпионский титул. При этом в РПЛ команда Сергея Семака потерпела два поражения.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля. В стартовом туре соревнования петербургский "Зенит" сыграет гостевой матч против нижегородского "Пари НН".


Зенит Семин
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