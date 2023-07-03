– Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для "Зенита". Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок, — цитирует Семина "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" за 30 туров заработал 70 баллов. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице, выиграв пятый подряд чемпионский титул. При этом в РПЛ команда Сергея Семака потерпела два поражения.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля. В стартовом туре соревнования петербургский "Зенит" сыграет гостевой матч против нижегородского "Пари НН".
Семин: даже для "Зенита" невозможно пройти весь сезон без единого поражения
Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о том, сможет ли петербургский "Зенит" не потерпеть ни одного поражения в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"