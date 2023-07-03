- Слухи об уходе Вендела и других бразильцев? Мы в любом случае готовимся. Слухи всегда были, есть и будут. Если на каждую новость обращать внимание, то можно с ума сойти. Ребята на данный момент с нами. Все выкладываются на сто процентов. Рабочее настроение? – приводит комментарий Ерохина "Чемпионат".
На протяжении последних недель в СМИ все чаще появляются сведения о том, что в бразильских футболистах "Зенита" из Санкт-Петербурга заинтересован ряд иностранных клубов. В частности, бразильский гранд "Фламенго" хочет видеть в своей команде атакующего хавбека чемпиона России Клаудиньо. При этом вчера источники сообщили, что боссы петербуржцев не хотят расставаться с одним из своих лидеров менее, чем за 30 млн евро.
Также еще одним игроком, которым может покинуть Санкт-Петербург является центральный полузащитник Вендел. Он до сих пор не вернулся в Россию и находится в Бразилии. Наставник! Зенита! Сергей Семака поделился информацией о том. что клуб разрешил футболисту искать новый клуб. Также СМИ приписывают интерес других клубов к Малкому.
Ерохин: будущее Вендела и других бразильцев? Если на каждую новость обращать внимание, то можно с ума сойти
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин поделился своей точкой зрения по поводу постоянных новостей о будущем бразильских игроков команды.
Фото: ФК "Зенит"