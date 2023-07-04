По сведениям СМИ, 31-летний парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна в скором времени прибудет в Москву и присоединится к "Динамо".
Фабиан Бальбуэна пополнил состав "Динамо" летом 2021 года. В бело-голубой майке парагваец забил 3 гола, поучаствовав в 62 играх. Прошлым летом футболист принял решение приостановить трудовой договор с москвичами, объясняя это семейными проблемами. Он переехал в Бразилию, где защищал цвета "Коринтианса". В бразильской Серии А Фабиан сыграл всего 14 встреч, в которых сумел забить 3 гола. Последнее время парагваец чаще оставался на скамейке запасных. В активе Бальбуэна 1 гол в 29 играх за сборную Парагвая.
Источник: "СЭ"
"СЭ": парагвайский защитник Бальбуэна возвращается в "Динамо"
Парагвайский футболист Фабиан Бальбуэна возвращается с "Динамо".
Фото: "Чемпионат"