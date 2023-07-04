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Чистяков: "Зениту" было сложнее играть с "Црвеной Звездой", чем с "Нефтчи"

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков после поражения от "Црвены Звезды" (1:2) в товарищеском турнире заявил, что с сербской командой было играть сложнее, чем с "Нефтчи".
Фото: ФК "Зенит"
"Наверно, с "Црвеной Звездой" было посложнее, чем с "Нефтчи" Они хорошо прессинговали, почти не давали выходить нам из обороны, играли один в один — это было тяжело для нас", — сказал Чистяков.

Отметим, что "Зенит" проиграл "Црвене Звезде" (1:2) и одержал первое поражение на товарищеском турнире. Ранее команда Сергея Семака обыграла "Нефтчи" со счётом 3:1. В следующем матче "Зениту" предстоит сыграть с "Фенербахче", а затем их ждёт встреча за Суперкубок России с ЦСКА. Она состоится 15 июля в Казани на "Ак Барс Арене".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Чистяков Нефтчи Црвена Звезда Зенит
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