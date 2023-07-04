"Условия проживания отличные, как и условия для тренировок, поле хорошее. Не понравилась еда: она своеобразная и подойдет не каждому... Что касается условий проведения матча, то это топ", — сказала Смирнова.
Отметим, что сборная России провела два матча с местной национальной командой. 14 июля женскую сборную России ждёт товарищеский матч с командой Ирана. Команды впервые встретятся на стадионе "Центральный" в Казани.
Сборная России пропустит предстоящий чемпионат мира среди женщин из-за отстранения ФИФА и УЕФА. Он пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.
Источник: ТАСС.
Футболистка сборной России Смирнова: в Китае топ-условия, но своеобразная еда, которая подойдёт не каждому
Футболистка сборной России Надежда Смирнова, которая находилась в расположении сборной на сборах в Китае, поделилась впечатлениями от страны.
Фото: ЖФК ЦСКА