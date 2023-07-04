"С ранних лет в спартаковской школе воспитывают менталитет победителей, что мы сильнее любого соперника. С ромбом на груди ещё до выхода на поле ты уже победитель. Это уже 1:0", — сказал Зотов.
32-летний Зотов — воспитанник московской команды. Он находился в её структуре не менее восьми лет. За первый состав красно-белых полузащитник в 38 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи. Сейчас Зотов является полузащитником "Рубина", с которым вернулся в Российскую Премьер-Лигу. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.
Источник: "Спорт Бизнес Online".
Воспитанник "Спартака" Зотов: в спартаковской школе воспитывают менталитет победителей
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Зотов рассказал об особенностях воспитания в академии красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"