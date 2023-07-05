– Адамов знал, наверное, что не будет играть. Пошел за деньгами. Может думать о том, что ему важно, пожалуйста. У меня приоритеты другие, — передает слова Волкова Sport24.
23-летний Арсен Адамов перешел в петербургский "Зенит" в январе 2022 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. В составе клуба с берегов Невы российский защитник выиграл 3 трофея. В минувшем сезоне Адамов принял участие в 14 поединках "Зенита" (во всех соревнованиях), в которых ему удалось записать на свой счет 2 результативные передачи.
Защитник "Краснодара" Волков: Адамов пошел в "Зенит" за деньгами. У меня приоритеты другие
Футболист "Краснодара" Сергей Волков высказался о переходе защитника Арсена Адамова в стан петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"