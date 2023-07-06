По сведениям СМИ, "Динамо" заинтересовано в услугах 21-летнего опорного хавбека Максима Мухина, защищающего цвета ЦСКА. Руководство бело-голубых поинтересовалось у армейского клуба финансовыми условиями потенциальной сделки. Выдвинутые ЦСКА условия не соответствуют ожиданиям "Динамо". Переговоры поставлены на паузу, так как Мухин не является приоритетным вариантом для "Динамо". Источник допускает, что клубы вернутся к обсуждению сделки.
Максим Мухин представляет цвета ЦСКА с 2021 года. Всего в красно-синей майке россиянин сыграл 53 встречи, в которых сумел забить 1 гол и оформить 3 голевых паса. В завершившемся сезоне Максим набрал 1+3 по системе гол плюс пас, поучаствовав в 24 играх во всех соревнованиях. Отметим, что в активе армейца 5 поединков за сборную России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" проявило интерес к хавбеку ЦСКА Мухину
Российский футболист ЦСКА Максим Мухин может перебраться в другой московский клуб.
Фото: "СЭ"