- "Зенит" сейчас принимает участие в хорошем соревновании. Во-первых, сам турнир вызывает интерес. Важно, что он международный. Мы всем показываем, что футбол в России жив. Смотрим за интересными матчами, понимаем - начало сборов у всех, начало нового сезона, разная степень готовности. О совершенном качестве футбола пока говорить не приходится. Тем не менее, есть хорошие идеи, хорошие ходы, есть страсть, что так украшает футбол. А на результаты на данном этапе, наверное, обращать внимание не стоит, - передает слова Федотова Bobsoccer.
Обладатель Кубка России московский ЦСКА и чемпион России петербургский "Зенит" 15 июля сыграют между собой в Казани в матче за национальный Суперкубок.
Сине-бело-голубые в период с 1 по 9 июля принимают участие в организованном в Санкт-Петербурге международном межсезонном турнире Кубок Пари Премьер, в котором, кроме них, участвуют также бакинский "Нефтчи" (Азербайджан), белградская "Црвена Звезда" (Сербия) и стамбульский "Фенербахче" (Турция). В двух первых матчах "Зенит" одержал волевую победу над "Нефтчи" (3:1) и уступил "Црвене Звезде" (1:2), 9 июля петербуржцы сыграют с "Фенербахче", сам турнир продлится до 15 июля.
Федотов: важно, что турнир "Зенита" - международный. Мы всем показываем, что футбол в России жив
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал участие соперника своей команды по Суперкубку России "Зенита" в межсезонном турнире Кубок Пари Премьер.
Фото: ФК "Зенит"