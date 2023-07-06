- Писарский фактически первую тренировку провел после матча предпоследнего тура с "Факелом". Занимался с ограничениями, но в основной группе. Вернулся Горшков, тренировался без ограничений, всю тренировку выдержал Иванисеня. Из тех, кто пропускал последние контрольные игры, не вернулся пока только Гапонов, - передает слова Осинькина Matchtv.ru.
Самарские "Крылья Советов" в прошедшем сезоне-2022/2023 заняли в турнирной таблице Российской премьер-лиги итоговое 12 место, набрав 32 очка. При этом волжане только в самый последний момент выбрались из зоны стыковых матчей благодаря домашней победе в 30 туре над московским "Спартаком" (1:0) и поражению от "Зенита" в Санкт-Петербурге прямого конкурента - воронежского "Факела" (0:1).
Осинькин рассказал о состоянии травмированных игроков "Крыльев Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал состояние здоровья игроков своей команды.
Фото: ПФК "Крылья Советов"