- Марио в "Зените"? Ждите официальных сообщений, - приводит комментарий Медведева Sport24.
В данный момент практически вся футбольная общественность обсуждает вероятный переезд экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса, играющего на позиции флангового защитника, в Санкт-Петербург. По сведениями СМИ, бразилец подпишет трудовой договор с "Зенитом". Отметим, что основным правым защитником чемпиона России является россиянин Вячеслав Караваев. Также на это место претендуют российские футболисты Алексей Сутормин и Арсен Адамов. Футболисты "Зенита" продолжают подготовку к старту нового сезона. Совсем скоро петербуржцев ожидает поединок с ЦСКА за Суперкубок России. В РПЛ же в первом туре дружина Сергея Семака приедет в гости к "Пари НН" Сергея Юрана.
Гендиректор "Зенита" Медведев – о переходе Фернандеса: ждите официальных сообщений
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о переходе Марио Фернандеса в петербуржский клуб.
Фото: РИА Новости