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Галактионов: Антон Миранчук может перейти в ЦСКА? Это не соответствует действительности

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Наставник Локомотива Михаил Галактионов отреагировал на информацию о том, что Антон Миранчук может перебраться в ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
- Это не соответствует действительности. Мы рассчитываем на Антона. Комментировать слухи вообще нет никакого смысла, - приводит комментарий Галактионова "Матч ТВ".

27-летний россиянин Антон Миранчук, играющий на позиции атакующего хавбека, является выпускником академии "Локомотива". В майке своего родного клуба россиянин провел 170 поединков, в которых сумел забить 43 гола и оформить 27 голевых пасов. В составе железнодорожников футболист стал чемпионом России и выиграл 4 Кубка России. В завершившемся сезоне Антон отметился 11 мячами и 6 ассистами, поучаствовав в 34 играх во всех соревнованиях. Отметим, что в активе Миранчука 5 голов в 23 поединках за сборную России. Футболисты "Локомотива" продолжают подготовку в старту сезона. Сегодня дружина Михаила Галактионова в контрольном поединке уступила "Балтике" из Калининграда (0:1).


Миранчук Ан Локомотив ЦСКА
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