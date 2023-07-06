- Нам пока задачи на сезон не объявляли. Понятно, что нужно закрепиться в Премьер-лиге. Считаю, все нам по силам. Посмотрим. Говорить сейчас можно, что угодно, но покажет все только игра. Календарь на старте сезона у "Балтики" не самый простой? Все соперники тяжелые. Но мы все равно будем нацеливаться на шесть очков в стартовых турах, а как получится – тяжело прогнозировать, - приводит комментарий Пуцко "Евро-Футбол.Ру".
В завершившемся розыгрыше Первой лиги "Балтика" Сергея Игнашевича сумела заработать 67 очков. Этот запас турнирных баллов позволил коллективу финишировать на второй сточке в таблице. Дружина Игнашевича в новом сезоне будет играть в РПЛ. В данный момент калининградские футболисты готовятся к старту нового сезона. Сегодня "Балтика" провела контрольный поединок против "Локомотива" Михаила Галактионова. Калининградский коллектив сумел обыграть москвичей со счетом 1:0. Победный гол на счету россиянина Дмитрия Баркова, играющего на позиции центрального нападающего. В первом туре нового сезона национального первенства "Балтика" сыграет против "Сочи" Дмитрия Хохлова.
Защитник "Балтики" Пуцко: нам по силам закрепиться в РПЛ
Российский футболист "Балтики" Александр Пуцко поделился мыслями по поводу перспектив калининградского коллектива в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"