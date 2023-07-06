- Марио в "Зените"? Не удивлюсь, если скоро выйдут на Джикию, - приводит слова Салиховой Sport24.
Российский защитник Георгий Джикия, которому в ноябре этого года исполнится 30 лет, носит цвета "Спартака" с 2016 года. В красно-белой майке футболист провел 203 встречи. В них он сумел 5 раз поразить ворота соперников "Спартака" и оформить 11 ассистентских действий. Вместе с командой россиянин выиграл чемпионство, Суперкубок и Кубок России.
В завершившемся сезоне Георгий оформил 2 ассиста в 30 играх. Отметим, что на счету Джикии 2 мяча в 43 поединках за сборную России. Примечательно, что ранее из "Спартака" в "Зенит" переходили форвард Артем Дзюба и атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев. Оба игрока приходили в статусе свободных агентов.
Салихова – о Фернандесе в "Зените": не удивлюсь, если скоро выйдут на Джикию
Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на вероятный переход Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"