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Салихова – о Фернандесе в "Зените": не удивлюсь, если скоро выйдут на Джикию

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Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на вероятный переход Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
- Марио в "Зените"? Не удивлюсь, если скоро выйдут на Джикию, - приводит слова Салиховой Sport24.

Российский защитник Георгий Джикия, которому в ноябре этого года исполнится 30 лет, носит цвета "Спартака" с 2016 года. В красно-белой майке футболист провел 203 встречи. В них он сумел 5 раз поразить ворота соперников "Спартака" и оформить 11 ассистентских действий. Вместе с командой россиянин выиграл чемпионство, Суперкубок и Кубок России.

В завершившемся сезоне Георгий оформил 2 ассиста в 30 играх. Отметим, что на счету Джикии 2 мяча в 43 поединках за сборную России. Примечательно, что ранее из "Спартака" в "Зенит" переходили форвард Артем Дзюба и атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев. Оба игрока приходили в статусе свободных агентов.


Салихова Джикия Зенит Спартак Фернандес ЦСКА
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