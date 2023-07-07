- Абаскаль хороший тренер? Он пока молодой, ему 34 года. Хороший тренер тот, кто показывает стабильный результат. А пока этим Абаскаль похвастаться не может. Поэтому пока нельзя сказать, что он — хороший тренер. Неплохой, перспективный — да. Но пока не более того. Он еще учится, - приводит мнение Широкова "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне испанец Гильермо Абаскаль смог привести "Спартак" к бронзовым медалям РПЛ. В 30 турах москвичи набрали 54 очка, сумев одержать 15 побед. Также в активе коллектива 9 ничьих и 6 поражений. Это на 16 турнирных баллов меньше, чем заработал "Зенит", ставший чемпионом России. При этом "Спартак" очень неудачно выступил в Кубке страны. Буду обладателем трофея красно-белые вылетели из турнира, уступив "Акрону" из Первой лиги (1:2). Примечательно, что Абаскаль работает в России всего 1 год. Ранее он возглавлял швейцарский "Базель".
"Спартак" продолжает подготовку к старту нового сезона. Первым соперником московского коллектива в новом розыгрыше российского первенства станет "Оренбург" Иржи Ярошика.
Широков: пока нельзя сказать, что Абаскаль - хороший тренер
Экс-игрок "Спартака" Роман Широков поделился своими мыслями по поводу наставника столичного коллектива Гильермо Абаскаля.
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