27-летний норвежский опорный хавбек Матиас Норманн пытается в одностороннем порядке разорвать соглашения с российскими клубами - московским "Динамо", где он находится в аренде до начала сентября 2023 года, и "Ростовом", которому принадлежит его трансфер, сообщают СМИ.
По данным источника, футболист обратился в юридическую компанию для представительства своих интересов в спорах с российскими клубами. Сообщается, что Норманн пытается представить текущую ситуацию в России в качестве форс-мажора, дающего ему право на односторонний разрыв контракта. При этом норвежец уже не может сделать это по общему разрешению от ФИФА по приостановке контрактов с клубами РПЛ до конца сезона-2023/2024, так как в сентябре 2022 года он возобновил уже приостановленный контракт.
В прошедшем сезоне на счету Норманна 17 матчей за "Динамо" во всех турнирах без результативных действий.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Норманн пытается разорвать контракты с "Динамо" и "Ростовом"
По информации СМИ, норвежский опорный хавбек Матиас Норманн попытается расторгнуть соглашения с российскими клубами в одностороннем порядке.
Фото: ФК "Динамо"