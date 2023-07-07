– Для ЦСКА это хороший трансфер — они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию — 100 процентов. "Спартак" платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях? Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально, – передает слова Широкова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина может продолжить свою карьеру в столичном "Спартаке". По сведениям журналиста Ивана Карпова, красно-белые могут выложить за игрока "армейцев" около 7 миллионов евро. Они готовы дать парагвайцу контракт до лета 2026 года – с зарплатой в 1,6 млн евро.
26-летний Хесус Медина стал футболистом московского ЦСКА зимой 2022 года. Парагваец имеет контакт с красно-синими, который действует до 30 июня 2025 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость южноамериканца составляет 7 миллионов евро. В составе ЦСКА Медина принял участие в 45 матчах, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Широков – на вопрос о возможном переходе Медины в "Спартак": для ЦСКА это хороший трансфер
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал новость о том, что парагвайский футболист московского ЦСКА Хесус Медина может оказаться в стане столичного "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА