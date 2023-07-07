– Ему исполнилось 27 лет. Он уже не считается молодым, хотя все привыкли к тому, что он еще мал. В его возрасте пора становиться игроком основы, лидером. В "Крыльях Советов" он был звездой, ему там давали полную свободу на поле, он сам принимал решения и блистал. А здесь "Спартак" — давление болельщиков, прессы, все ждут результата. Посредственная игра здесь не останется незаметной. Когда тебе 27, пора бы уже задуматься о том, кто ты: вечно подающий надежды или же футболист основы, на которого можно положиться. И будущий сезон станет определяющим для Антона, – передает слова Тихонова RT.
27-летний Антон Зиньковский стал футболистом московского "Спартака" 1 июля 2022 года. Красно-белые приобрели полузащитника сборной России у самарских "Крыльев Советов". За его трансфер, по сведениям интернет-портала Transfermarkt, столичный клуб выложил 3,20 млн евро. С Зиньковским был заключен контракт, который действует до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне, который стал для Антона дебютным в футболке красно-белых, вингер сумел записать на свой счет 37 матчей во всех турнирах. Зиньковский отметился 10 баллами за результативность. В его активе 3 забитых мяча и 7 результативных передач.
Отметим, что на протяжении последних месяцев в СМИ активно обсуждаются слухи о желании московского "Локомотива" подписать полузащитника столичного "Спартака" Антона Зиньковского этим летом. Однако в то же время утверждается, что тренерский штаб красно-белых полагается на российского игрока и не хочет его отпускать.
Тихонов: Зиньковскому пора бы уже задуматься о том, кто он. Будущий сезон станет определяющим для Антона в "Спартаке"
Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.
Фото: "Чемпионат"