Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Нефтчи
19:30
Црвена ЗвездаНе начат
П1 5.5X 4.3П2 1.6

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
13:30
ДинамоНе начат
П1 1.99X 4.1П2 3.15
Спартак
17:00
АкронНе начат
П1 1.4X 4.95П2 7
Торпедо
17:30
РубинНе начат
П1 2.81X 3.75П2 2.28
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Защитник "Пари НН" Александров: с "Зенитом" очень тяжело соперничать. Там люди, которые исполняют все, что хотят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Пари НН" Виктор Александров поделился своими мыслями по поводу "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
- Есть "Зенит" и все остальные. С "Зенитом" очень тяжело соперничать. Даже не знаю, как к нему готовиться. Там люди, которые исполняют все, что хотят. Против "Зенита" выходишь и понимаешь — все, - приводит мнение Александрова Sport24.

21-летний россиянин Виктор Александров, играющий на позиции центрального защитника, представляет цвета "Пари НН" с 2022 года. В майке нижегородского коллектива футболист провел 31 встречу, в которых сумел 5 раз поразить ворота соперников нижегородцев. В завершившемся сезоне Виктор поучаствовал в 17 играх РПЛ. В них он отметился 2 голами, получив при этом 4 желтые карточки. Всего в РПЛ Александров сыграл 20 встреч, забив 2 гола.

"Парт НН" по итогам сезона финишировал на 13-й позиции. Дружина Сергея Юрана сумела завоевать прописку в РПЛ, обыграв в стыках "Родину" Дмитрия Парфенова (3:0, 0:2). "Зенит" по итогам прошедшего российского первенства снова стал первым. Петербуржцы дважды обыграли "Пари НН", забив по три мяча в каждом матче.


Зенит Александров Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится