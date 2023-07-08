- Есть "Зенит" и все остальные. С "Зенитом" очень тяжело соперничать. Даже не знаю, как к нему готовиться. Там люди, которые исполняют все, что хотят. Против "Зенита" выходишь и понимаешь — все, - приводит мнение Александрова Sport24.
21-летний россиянин Виктор Александров, играющий на позиции центрального защитника, представляет цвета "Пари НН" с 2022 года. В майке нижегородского коллектива футболист провел 31 встречу, в которых сумел 5 раз поразить ворота соперников нижегородцев. В завершившемся сезоне Виктор поучаствовал в 17 играх РПЛ. В них он отметился 2 голами, получив при этом 4 желтые карточки. Всего в РПЛ Александров сыграл 20 встреч, забив 2 гола.
"Парт НН" по итогам сезона финишировал на 13-й позиции. Дружина Сергея Юрана сумела завоевать прописку в РПЛ, обыграв в стыках "Родину" Дмитрия Парфенова (3:0, 0:2). "Зенит" по итогам прошедшего российского первенства снова стал первым. Петербуржцы дважды обыграли "Пари НН", забив по три мяча в каждом матче.
Защитник "Пари НН" Александров: с "Зенитом" очень тяжело соперничать. Там люди, которые исполняют все, что хотят
Российский футболист "Пари НН" Виктор Александров поделился своими мыслями по поводу "Зенита".
Фото: "Чемпионат"