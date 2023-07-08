- Для меня лучший нападающий в РПЛ — Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнёров. Из россиян, я думаю, что Александр Соболев, - приводит мнение Тихонова RT.
"Краснодар" усилил свой состав колумбийским страйкером Джоном Кордобой в 2021 году. Всего в майке южан футболист записал на свой счет 27 голов и 14 голевых пасов, поучаствовав в 53 встречах. В завершившемся сезоне Джон отметился 21 мячом в 37 играх во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром дружины Владимира Ивича. Также в активе центрфорварда 10 голевых передач. Всего в РПЛ Кордоба смог наколотить 20 голов и отдать 12 ассистов в 38 играх. Долгое время Кордоба играл в Германии, где представлял цвета "Кельна", "Майнца" и "Герты". "Краснодар" продолжает подготовку к старту нового сезона. Первым соперником кубанского коллектива станет столичное "Динамо", возглавляемое Марцелом Личкой.
Тихонов: Джон Кордоба - лучший нападающий в РПЛ
Легендарный футболист "Спартака" Андрей Тихонов поделился своими соображениями о том, кто является лучшим нападающим в РПЛ.
Фото: РИА Новости