– Отпуск был короткий. Всего две недели. Перезагрузились, но не успели растерять форму. Сразу приступили к нагрузкам. Перед собой ставлю цели хорошо играть и не получать травмы. А для команды — закрепиться в РПЛ, – передает слова Пуцко "СЭ".
В минувшем сезоне "Балтика" выступала в Первой лиге. Калининградская команда после 34 туров записала на свой счет 67 баллов. Таким образом, она финишировала на второй строчке в турнирной таблице. Благодаря данному показателю подопечные Сергея Игнашевича поднялись в Российскую Премьер-Лигу, где они и сыграют в новом сезоне.
Свой первый поединок в чемпионате России в сезоне 2023-2024 "Балтика" проведет 23 июля против "Сочи". Начало предстоящего матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Пуцко: цель "Балтики" на сезон — закрепиться в РПЛ
Российский защитник "Балтики" Александр Пуцко рассказал о том, какая цель стоит перед калининградской командой в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"