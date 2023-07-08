– Это точно усиление для "Спартака". Не знаю, почему ЦСКА его отдает. Медина, скорее всего, был недоволен игровым временем и позицией. Его постоянно ставили в разные места. Могу объяснить, почему Медина выбрал именно "Спартак" сейчас. Ему наверняка понравилась Москва. Также тут испаноговорящий тренер, что тоже удобно для него. Этот переход выгодный для всех: для "Спартака" усиление, а ЦСКА деньги заработал, — цитирует Мостового "Евро-Футбол".
Вчера, 7 июля 2023 года, в СМИ стали активно распространяться новости о том, что полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина этим летом перейдет в другой столичный клуб, а именно – в "Спартак". По слухам, красно-белые согласовали трансфер полузащитника сборной Парагвая за 7 миллионов евро, а с самим игроком договорились о контракте, по которому его заработная плата составит 1,6 млн евро. Сегодня, 8 июля, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью "Матч ТВ" подтвердил, что Медина переходит в стан "Спартака". При этом официально о данном трансфере еще не объявлено.
Напомним, действующий контракт Хесуса Медины с московским ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость парагвайца в 7 миллионов евро. Отметим, что полузащитник достался красно-синим бесплатно – в январе 2022 года его подписали в качестве свободного агента.
Мостовой: переход Медины из ЦСКА в "Спартак" выгоден для всех сторон
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
Фото: "Чемпионат"