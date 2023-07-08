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"Спартак" всухую проиграл "Акрону" в товарищеском матче

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Завершился второй товарищеский матч между московским "Спартаком" и "Акроном" из Тольятти. Матч в подмосковной Тарасовке завершился победой гостевой команды со счётом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"
Счёт в матче уже на второй минуте открыл полузащитник "Акрона" Руслан Апеков, дальним ударом оставивший не у дел Александра Селихова. На 56-й минуте Попов увеличил преимущество своей команды. Отметим, что сегодня ранее клубы уже провели товарищеский матч, который закончился ничьёй со счётом 1:1.

"Спартак" начнёт новый сезон матчем с "Оренбургом". Игра Российской Премьер-Лиги состоится 23 июля на "Открытие Банк Арене" в Москве.

Источник: пресс-служба "Акрона".


Спартак Акрон
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