Счёт в матче уже на второй минуте открыл полузащитник "Акрона" Руслан Апеков, дальним ударом оставивший не у дел Александра Селихова. На 56-й минуте Попов увеличил преимущество своей команды. Отметим, что сегодня ранее клубы уже провели товарищеский матч, который закончился ничьёй со счётом 1:1.
"Спартак" начнёт новый сезон матчем с "Оренбургом". Игра Российской Премьер-Лиги состоится 23 июля на "Открытие Банк Арене" в Москве.
Источник: пресс-служба "Акрона".
"Спартак" всухую проиграл "Акрону" в товарищеском матче
Завершился второй товарищеский матч между московским "Спартаком" и "Акроном" из Тольятти. Матч в подмосковной Тарасовке завершился победой гостевой команды со счётом 2:0.
Фото: ФК "Спартак"