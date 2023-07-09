Как сообщает источник, игрок сборной Казахстана Александр Зуев может перейти в "Сочи" в летнее трансферное окно. Стороны в настоящее время ведут переговоры о заключении контракта. Подробности потенциальной сделки не раскрываются.
27-летний Александр Зуев сейчас является свободным агентом. Его предыдущая команда – самарские "Крылья Советов". В стане "волжан" он оказался в феврале 2023 года. 30 июня контракт полузащитника с "крылышками" истек. И стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В минувшем сезоне Зуев принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, 14 из которых он отыграл за подмосковные "Химки". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Казахстана в 900 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Александр Зуев ведет переговоры о подписании контракта с "Сочи"
Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев, который является свободным агентом, может продолжить карьеру в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"