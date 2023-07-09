- Является ли "Динамо" конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство? Если у них остаются Клаудиньо и Малком, то они будут уровнем выше "Динамо", как и год назад. Нам надо еще работать. На данный момент "Зенит" выше уровнем, - передает слова Лички "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в прошедшем сезоне стал чемпионом России, завоевав это звание в пятый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили победу в чемпионате досрочно - в 26 туре, и финишировали с 70 набранными очками, опередив ближайшего преследователя на 12 очков. Московское "Динамо" набрало 45 очков и заняло девятое итоговое место.
Личка - о борьбе за чемпионство: на данный момент "Зенит" уровнем выше "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о возможности бело-голубых бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"