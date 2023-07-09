"Считаю, что он очень сильный и опытный центральный защитник, который поможет нашей обороне. Таких, как Фабиан, да, не хватало в прошлом. Но в этом он будет с нами", — сказал Карапузов.
31-летний Бальбуэна играет за "Динамо" с лета 2021 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за "Вест Хэм", "Коринтианс" и ряд парагвайских команд. Его соглашение с московским клубом истекает летом 2025 года. Минувший сезон он провёл на правах аренды в "Коринтиансе", при этом приостановив контракт с "Динамо".
Источник: Metaratings.
Карапузов — о Бальбуэна: Фабиана не хватило "Динамо" в прошлом сезоне
Полузащитник "Динамо" Владислав Карапузов считает, что команде в прошлом сезоне не хватило опыта и умений защитника Фабиана Бальбуэна. Парагваец приостанавливал свой контракт.
Фото: СЭ