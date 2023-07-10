Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Газизов — о назначении Бердыева в "Динамо": инициатива клуба, рады, что он принял наше предложение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
"Это инициатива клуба "Динамо" Махачкала. Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение", — сказал Газизов.

Последним местом работы Курбана Бердыева был "Сочи", который он покинул весной 2023 года после нескольких матчей. Ранее в России Бердыев работал с "Ростовом" и "Рубином". Президентом махачкалинского клуба является Гаджи Гаджиев.

Источник: "РБ Спорт".


Газизов Бердыев Динамо Мх
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится