"Это инициатива клуба "Динамо" Махачкала. Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение", — сказал Газизов.
Последним местом работы Курбана Бердыева был "Сочи", который он покинул весной 2023 года после нескольких матчей. Ранее в России Бердыев работал с "Ростовом" и "Рубином". Президентом махачкалинского клуба является Гаджи Гаджиев.
Источник: "РБ Спорт".
Газизов — о назначении Бердыева в "Динамо": инициатива клуба, рады, что он принял наше предложение
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС