Как сообщает источник, экс-футболист ЦСКА Хесус Медина имел конфликт с главным тренером "армейцев" Владимиром Федотовым. Из-за этого руководство красно-синих предлагало парагвайца нескольким клубам Российской Премьер-Лиги за 5 миллионов евро. Среди них был "Локомотив".
Сегодня стало известно о том, что 26-летний Хесус Медина перешел из ЦСКА в "Спартак". Красно-белые подписали полузащитника сборной Парагвая на 3 года. По слухам, сумма трансфера южноамериканца составила 6 миллионов евро. За "армейцев" Медина выступал с 2022 года. В составе красно-синих он выиграл Кубок России.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": ЦСКА предлагал Медину за 5 млн евро нескольким клубам РПЛ, среди которых был "Локомотив"
Полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина, перешедший сегодня в "Спартак", этим летом был предложен нескольким командам Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"