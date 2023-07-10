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Абаскаль — о Медине: Хесус — игрок под вертикальный футбол

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в красно-белую команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Он игрок под вертикальный футбол. У нас есть хорошие вингеры - Антон Зиньковский и Квинси Промес. Бонгонда ближе по стилю к Квинси. Добавим команде универсализма", — сказал Абаскаль.

26-летний Медина обошёлся "Спартаку" в шесть миллионов евро. Он подписал контракт на три сезона, по которому, по информации СМИ, будет получать в два раза больше, чем в ЦСКА. За новую команду полузащитник будет выступать под 19 номером.

Источник: РИА Новости


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