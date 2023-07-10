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Глушаков — о Медине: мало футболистов в России и мире, которые играют в одном клубе

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Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал переход в команду полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
Фото: РИА Новости
"Бывают такие обстоятельства, когда клуб хочет новый вектор развития. Игрок бывает заложником ситуации, не надо всегда на него все шишки скидывать. Мало футболистов в России и мире, которые играют в одном клубе. Акинфеев и Шунин, все остальные переходят из клуба в клуб", — сказал Глушаков.

26-летний Медина — воспитанник парагвайского клуба "Либертад". С 2017 по 2022 год парагвайский футболист играл в МЛС в составе "Нью-Йорк Сити". В январе 2022 года Хесус на правах свободного агента подписал долгосрочный контракт с московским ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка России сезона-2022/2023. 10 июля "Спартак" объявил о приобретении футболиста и подписании с ним контракта. Сообщалось, что сумма трансфера могла составить шесть миллионов евро, выплаченных одним траншем.

Источник: "Матч ТВ".


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