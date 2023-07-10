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Корнеев — о переходе Медины в "Спартак": прекрасная работа ЦСКА. Взяли игрока бесплатно, а продали за 7 миллионов

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Бывший спортивный директор "Зенита" и тренер сборной России Игорь Корнеев оценил переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: "СЭ"
"Оцениваю этот переход как прекрасную работу ЦСКА. Клуб взял игрока бесплатно и через небольшое количество времени заработал 7 миллионов евро!", — сказал Корнеев.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За это время парагвайский футболист сумел выиграть с командой Кубок России в прошлом сезоне. В финале турнира армейцы обыграли "Краснодар". Со "Спартаком" Медина подписал контракт на три года (данные Transfermarkt). В новой команде парагвайский легионер будет играть под 19 номером.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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