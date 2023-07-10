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Тошич: "Зенит" и "Спартак" популярны в России, но в Москве я чувствовал поддержку фанатов только к ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает армейский клуб самым популярным в России в пределах Москвы.
Фото: ТАСС
"Конечно, и "Спартак", и "Зенит" популярны в вашей стране, но в Москве я чувствовал поддержку фанатов только к ЦСКА", — сказал Тошич.

36-летний Тошич выступал за ЦСКА c 2010 по 2017 год. Он выиграл с командой три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны. Позднее сербский футболист выступал за "Партизан", "Тобол", а ныне представляет греческую "Ламию".

Ранее Тошич заявил, что после завершения карьеры хотел бы связать свою жизнь с ЦСКА, став советником или тренером клуба.

Источник: "РБ Спорт".


Тошич ЦСКА Спартак Зенит
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