"Не могу сказать, что я удивлен, но для "Спартака" это однозначно усиление. Медина — топ-игрок? Я бы не назвал его таковым. Топ-футболисты – это те, кто играет в сильных клубах, на хорошем счету в своей сборной, добивается каких-то трофеев", — сказал Гордеев.
Для московского "Спартака" переход полузащитника ЦСКА стал первым летним трансфером. Также клуб подписал нападающего испанского "Кадиса" Тео Бонгонда, но ещё не объявил о переходе футболиста из сборной ДР Конго. Также наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что до закрытия трансферного окна клуб хочет подписать одного или двух игроков в линию обороны.
Источник: Евро-Футбол.Ру.
Гордеев: не назову Медину топ-игроком, но для "Спартака" это усиление
Футбольный эксперт Андрей Гордеев прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА