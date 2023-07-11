— Это абсолютно нормально, таков футбол, а Марио — профессионал, который хочет играть в лучшем клубе РПЛ. Но думаю, ему стоило вернуться в ЦСКА, где Марио долго играл и его сильно любили. У Фернандеса своя голова на плечах — не мне его судить. Но не могу сказать, что Марио поступил неправильно — если бы я был на его месте, то тоже не отказался от такого предложения и перешел бы в "Зенит". Надо ехать играть туда, где тебе делают хорошее предложение и дают отличные условия, — передает слова Ари Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес станет игроком петербургского "Зенита". По сведениям журналиста Ивана Карпова, сине-бело-голубые подпишут с бразильцем контракт по схеме "2+1", по которому заработная плата фулбэка составит более 2 миллионов евро.
Марио Фернандесу в настоящее время 32 года. Он выступал за московский ЦСКА на протяжении 10 лет – с 2012 года по 2022. В составе "армейцев" бразилец, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации, провел в общей сложности 329 матчей. Защитник сумел записать в собственный актив 11 забитых мячей. При этом вместе с ЦСКА Фернандес завоевал 7 трофеев – в том числе 3 титула Российской Премьер-Лиги.
Ари: будь я на месте Фернандеса, тоже перешел бы в "Зенит". Надо ехать туда, где делают хорошее предложение
Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал слухи о том, что экс-защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в петербургский "Зенит".
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