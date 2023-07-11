– Переход между принципиальными соперниками? Футболист должен сам понимать, куда идет. Понятно, что он иностранец и ему не очень понятно. Если руководство и тренер решают, что он усилит команду, то спрос потом будет просто с них, вот и все, — передает слова Ещенко "Чемпионат".
Вчера, 10 июля 2023 года, московский "Спартак" объявил о трансфере полузащитника Хесуса Медины. Красно-белые приобрели полузащитника сборной Парагвая у столичного ЦСКА (по оценкам интернет-портала Transfermarkt, данный переход обошелся красно-белым в 6 миллионов евро). Спартаковцы подписали южноамериканца до 30 июня 2023 года. Он будет выступать за новую команду по номером "19". Отметим, что за ЦСКА Медина играл с 2022 года. В составе "армейцев" он стал победителем Кубка России, а также выиграл серебряные медали чемпионата страны.
Ещенко – о трансфере Медины в "Спартак": спрос будет с руководства и тренера красно-белых
Бывший защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал новость о том, что парагвайский полузащитник Хесус Медина перешел из столичного ЦСКА в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"