– Сейчас у нас замечательный подбор футболистов, но прекрасно понимаем: у "Зенита" состав тоже мощнейший. Нам остается только выкладываться на 100%. Мы обязаны играть с мыслью исключительно о победе. Если настрой будет соответствующий, шансы обязательно появятся. Надеюсь, проведем блестящий сезон и, если господь позволит, получим золотые медали, — приводит слова Роши RT.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" заработал 70 баллов после 30 туров. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице. Выигранный титул стал для команды с берегов Невы пятым подряд. Что касается второго место, то его за собой застолбил московский ЦСКА. "Армейцы" отстали от победителя турнира на 12 очков, набрав 58 баллов. При этом именно столичный клуб сумел стать обладателем Кубка страны. В Суперфинале соревнования красно-синие в серии пенальти переиграли "Краснодар".
15 июля 2023 года петербургский "Зенит" и московский ЦСКА проведут поединок в рамках Суперкубка России. Они встретятся на стадионе "Ак Барс Арена" в городе Казань. Начало предстоящего матча запланировано на 17:00 по столичному времени.
Роша – о шансах ЦСКА на чемпионство: у нас замечательный подбор игроков, но у "Зенита" состав тоже мощнейший
Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился мыслями о шансах "армейцев" в борьбе с петербургским "Зенитом" за золотые медали в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"