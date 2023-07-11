"РБ Спорт": Ларин не станет гендиректором "Крыльев Советов", но может получить другую должность в системе клуба

По данным СМИ, экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин может войти в систему "Крыльев Советов", но не на должность генерального директора.

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50-летний экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин не рассматривается в качестве кандидата на пост генерального директора "Крыльев Советов", сообщают СМИ.По данным источника, Ларин может оказаться в самарском клубе на другой должности, курирующей развитие академии. Сообщается, что окончательное решение об этом еще не принято и может быть отложено.В сентябре 2022 года Николай Ларин был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, совершенное во время нахождения в должности директора академии "Чертаново". В мае 2023 года функционер вышел на свободу по итогам рассмотрения апелляции, его наказание было заменено условным.Ранее в инфопространстве появилась информация, что Ларин займет должность генерального директора "Крыльев Советов".Источник: "РБ Спорт"